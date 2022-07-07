В Кремле подтвердили просьбу президента Шри-Ланки возобновить полеты "Аэрофлота" в страну

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил обращение президента Шри-Ланки Готабаи Раджапакса к Владимиру Путину с просьбой возобновить в страну полеты авиакомпании "Аэрофлот", а также открыть кредитную линию для импорта топлива.

"Действительно, такие обращения были в ходе вчерашней беседы (лидеров двух стран. – Прим. ред.)", – цитирует его ТАСС.

Однако следует изучить ситуацию и проанализировать собственные возможности перед обозначением какой-либо позиции, подчеркнул Песков.

Ранее президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса сообщил, что в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным попросил его возобновить полеты "Аэрофлота" на островное государство.

Также он рассказал, что попросил российского лидера открыть кредитную линию для импорта, чтобы преодолеть текущие экономические проблемы.

