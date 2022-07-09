Президент Шри-Ланки уйдет в отставку – СМИ

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Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса покинет должность 13 июля. Об этом сообщил спикер парламента страны Махинда Яла Абейвардена.

"Президент Готабая Раджапакса сообщил, что уйдет в отставку с поста президента 13 июля", – приводит его слова издание Adaderana.

В субботу, 9 июля, административный центр Шри-Ланки Коломбо охватили многотысячные протесты. Протестующие прорвали полицейское оцепление и захватили президентскую резиденцию.

В связи с кризисной ситуацией премьер-министр страны Ранил Викремесингхе выразил готовность покинуть свой пост и созвал экстренное заседание лидеров партий. Депутаты местного парламента призвали президента Готабайи Раджапаксы уйти в отставку.

Посольство России в Шри-Ланке призвало российских граждан избегать посещения мест массового скопления людей в связи с происходящими в стране беспорядками.