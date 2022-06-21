В Польше глава правящей партии ушел в отставку

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Руководитель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский ушел в отставку с должности вице-премьера.

"Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько я знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку", – приводит его слова агентство РАР.

По словам экс-главы партии, его преемником будет министр нацобороны Мариуш Блащак. И, как уточнил Качиньский, данное решение является совершенно естественным на сегодняшний день.

Качиньский вступил в должность вице-премьера два года назад, он был куратором силовых структур в кабмине Моравецкого. Также он находится на посту председателя Комитета по нацбезопасности и делам обороны.

Ранее подал в отставку премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев. Он принял такое решение сразу после того, как его партия не смогла выиграть во втором туре муниципальных выборов.

На должности премьер-министра Македонии политик был в общей сложности четыре года.