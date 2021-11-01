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Фото: AP Photo/Boris Grdanoski
Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев подал в отставку. Это произошло сразу после того, как партия политика СДСМ проиграла второй тур муниципальных выборов в большинстве регионов страны.
"Вместе с гражданами мы принесли свободу и демократию, а когда есть демократия, есть ответственность. Я ухожу в отставку с должности премьер-министра Северной Македонии", – написал Заев на своей странице в Twitter.
На посту премьер-министра Македонии политик находился с 31 мая 2017 года по 3 января 2020 года и с 31 августа 2020 года. В ходе выступления он также представил программу кабинета министров, где приоритетными целями значились вступление в НАТО и Евросоюз.
Второй тур выборов глав и представительных органов муниципальных органов власти в Северной Македонии состоялся в воскресенье, 31 октября. По предварительным данным, в большинстве регионов победила крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ.
В конце марта в отставку вместе со всем составом кабмина подал премьер Словакии Игорь Матович. Причиной стал правительственный кризис, в связи с которым три лидера коалиционных партий страны потребовали от Матовича передать пост премьера своему однопартийцу Хегеру. Экс-премьер согласился с этими требованиями и заявил, что готов возглавить министерство финансов Словакии.
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