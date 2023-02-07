ВСУ несут серьезные потери под Артемовском – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины несут серьезные потери во время боев под Артемовском. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, морг в одном из украинских прифронтовых госпиталей полностью забит телами. Другое медучреждение без перерыва продолжает принимать все новых пациентов, носилки с ранеными уже заполонили коридоры.

Как рассказал сотрудник одного из госпиталей, в обычных условиях все ужасы заканчивались бы вместе с завершением смены, но сейчас предсказать, когда все закончится, просто невозможно.

В The New York Times тяжелую для ВСУ ситуацию связывают с превосходством России как в плане численности военнослужащих, так и с точки зрения количества вооружений. Разницу в силах видят и сами украинские военные.

"Особенно сложно, когда у вас 50 парней, а у них – 300", – сказал один из раненых под Артемовском украинских солдат.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ЧВК "Вагнер" укрепились в северной и восточной частях Артемовска. По его словам, бои в восточной части города продолжаются, но бойцы ЧВК вытесняют противника.

Между тем в беседе с РИА Новости один из бойцов ВСУ признал, что ВС РФ смогли занять больше трети Артемовска. Он оценил ситуацию в городе как напряженную.



ВС РФ продолжили выбивать бойцов ВСУ из южных, восточных и северных районов Артемовска

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