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Около половины представителей Республиканской партии в конгрессе США выступили за передачу части территории Украины в пользу России ради прекращения конфликта. Об этом сообщает The Washington Post.

Автор статьи Аарон Блейк отметил, что более половины республиканцев считают, что Америка делает слишком много для Киева. Они якобы выступают против предоставления оружия Украине.

При этом в статье указывается, что в апреле прошлого года это число равнялось 18%.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что у ЧВК "Вагнер" есть определенные успехи в направлении Северска. По его словам, этот населенный пункт является важным направлением для последующего освобождения Красного Лимана.

Врио главы ДНР подчеркнул, что российские войска продвигаются по всей линии фронта в республике.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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