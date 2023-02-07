Рогов заявил, что линия фронта в Запорожской области стабилизировалась

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Линия боевого соприкосновения в Запорожской области стабилизировалась. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на члена главного совета региональной администрации Владимира Рогова.

"Наша армия закрепилась и удерживает новые занятые позиции. Сейчас идет усиление этих позиций, чтобы не потерять их", – поделился Рогов.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили о дезертирстве украинских бойцов ВСУ у Кременной. Подполковник в отставке Андрей Марочко рассказал, что некоторые военнослужащие Украины бегут из оборонительных позиций, не пытаясь оказать какое-либо сопротивление.

Российская сторона продолжает специальную военную операцию на Украине. О ее начале в ночь на 24 февраля объявил Владимир Путин.

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