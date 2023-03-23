В Генштабе ВСУ заявили, что ошибочно сообщили о выводе ВС РФ из Новой Каховки

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Генеральный штаб украинских войск признал, что ошибочно заявил о выводе Вооруженных сил России из Новой Каховки Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС на ссылкой на украинское ведомство.

"ВС РФ находятся в Новой Каховке. Информация об уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных", – подчеркнул Генштаб ВСУ.

До этого информацию о выводе ВС РФ из Новой Каховки прокомментировал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, распространяемые Генштабом украинских войск сообщения являются вбросом.

Сальдо уточнил, что российские силы располагаются в данном населенном пункте и в других местах дислокации на левобережье Днепра.

Ранее врио губернатора Херсонской области заявил, что уровень безопасности на стратегических объектах в регионе значительно усилят. Также будет повышен контроль на блокпостах. Он добавил, что решение было принято в целях безопасности населения и недопущения проникновения злоумышленников.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

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