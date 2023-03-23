В Херсонской области опровергли сообщения о выводе ВС РФ из Новой Каховки

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России не покидают Новую Каховку в Херсонской области. Об этом в своем телеграм-канале заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По его словам, распространяемые Генштабом украинских войск сообщения являются вбросом.

"Официально заявляю, что все российские военные в Новой Каховке, а равно и в других местах дислокации на левобережье Днепра, остаются на своих местах", – подчеркнул глава региона.

Сальдо считает, что вброс произошел из-за слабого пиар-эффекта посещения украинским президентом Владимиром Зеленским Херсонской области.

До этого Зеленский заявил, что побывал на позициях украинских войск на артемовском направлении. Однако не уточнялось, какой именно объект он посетил.

В свою очередь, помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сказал, что украинский президент не мог посетить город. Он отметил, что Зеленский способен был бы прибыть в Артемовск в "мультипликационном видео в его бункере".

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