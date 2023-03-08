Сальдо заявил, что в Херсонской области усилят безопасность на стратегических объектах

Фото: Министерство обороны РФ

Уровень безопасности на стратегических объектах в Херсонской области значительно усилят. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

"Мы провели совещание с силовыми структурами. Эти объекты будут взяты под усиленный контроль", – заявил Сальдо в эфире телеканала "Таврия".

Врио губернатора объяснил, что под стратегическими объектами имеются в виду в том числе насосные станции, необходимые для сельскохозяйственной отрасли Херсонской области.

Кроме того, в регионе будет повышен контроль на блокпостах, поделился Сальдо. По его словам, решение было принято в целях безопасности населения и недопущения проникновения злоумышленников.

Ранее Сальдо рассказал, что украинские власти понимают, что им придется оставить город Херсон. По его мнению, Киев чувствует неуверенность и осознает, что момент ухода из Херсона настанет. Сальдо уверен, что этот город будет освобожден.

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