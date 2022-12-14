Условия проживания в Херсоне стали хуже после ухода России – СМИ

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Условия проживания в Херсоне ухудшились после того, как город был занят украинскими войсками. Об этом местная жительница рассказала британскому телеканалу Sky News.

"Хуже, хуже: дают помощь, но не всем", – заявила изданию женщина, отвечая на вопрос, как изменилась жизнь в городе с уходом российских военных.

В статье также сообщается о перебоях с электроэнергией в городе и отсутствии водоснабжения. Кроме того, издание сообщает о том, что многие граждане вынуждены полагаться на раздачу продовольственной помощи.

Жителей Херсона начали вывозить на левый берег Днепра с 19 октября из-за наступления ВСУ. Позже, 9 ноября, руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу приказал отвести войска России и организовать оборону на левом берегу реки. Отвод армии он объяснил необходимостью сохранить жизни и здоровье военных.

Переброска российских войск на левый берег завершилась 11 ноября. В Минобороны сообщили, что в ходе проведения операции военные справились с задачей и заняли позиции.

После перехода Херсона под контроль украинских сил, издание Associated Press опубликовало снимки, на которых изображены два человека, прикованные пластиковыми хомутами к столбам. Согласно комментарию издания, снимок был сделан 13 ноября.

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