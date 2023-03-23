Алаудинов заявил, что Зеленский не мог посетить Артемовск

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Украинский президент Владимир Зеленский не мог присутствовать в Артемовске в Донецкой Народной Республике. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

Он считает, что глава Украины способен был бы прибыть в Артемовск в "мультипликационном видео в его бункере".

"В других же случаях ни Зеленский, ни кто-либо из руководства Украины вряд ли смог бы оказаться в Артемовске, это физически невозможно. Мы знаем, что его там физически не было", – указал командир спецназа.

По словам Алаудинова, необходимо продемонстрировать видеокадры Зеленского в городе и его отъезд оттуда. Он добавил, что Киев не в силах это предоставить.

До этого Владимир Зеленский заявил, что побывал на позициях украинских войск на артемовском направлении. Однако не уточнялось, какой именно объект он посетил.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что потеря Украиной Артемовска станет поражением для Зеленского. По его словам, украинские силы потерпят поражение летом или к началу осени. Риттер отметил, что украинцам придется крупно заплатить, если они сейчас не согласятся на мирное урегулирование ситуации.

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