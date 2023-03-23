На Украине раскритиковали западное СМИ из-за разглашения планов ВСУ

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Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал западное СМИ из-за разглашения планов Вооруженных сил Украины, сообщает Newsweek.

В частности, критике подверглась статья Politico, в которой говорится о планах Киева начать контрнаступление в мае. По данным издания, Подоляк заявил, что разочарован тем, что западные СМИ разглашают такие данные, подчеркнув, что это должно было стать "сюрпризом для противника".

По его словам, военным не стоит говорить о приоритетных направлениях или сценариях атаки. Он также заметил, что Украина гораздо более изобретательна, чем думают журналисты.

Ранее газета Politico писала, что американские чиновники сосредоточены на подготовке Украины к масштабному весеннему наступлению, которое, как они ожидают, начнется к маю.

По словам неназванного чиновника США, пакеты американской помощи, которые Штаты передали 4–5 месяцев назад, необходимы для контрнаступления украинских бойцов. В газете рассказали, что у Киева пока что нет по этому поводу стратегии, однако для Украины существует два варианта.

Первый заключается в продвижении на юг через Херсон в Крым. Второй – двигаться на восток со своих позиций на север, а затем на юг, отрезая сухопутный мост РФ.

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