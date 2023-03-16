Вашингтон рассчитывает, что Киев начнет наступление к маю – СМИ

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Американская сторона рассчитывает, что Украина начнет наступление к маю. Об этом информирует газета Politico.

"Американские чиновники сосредоточены на подготовке Украины к масштабному весеннему наступлению, которое, как они ожидают, начнется к маю", – говорится в сообщении.

По словам неназванного чиновника США, пакеты американской помощи, которые Штаты передали четыре-пять месяцев назад, необходимы для контрнаступления украинских бойцов. В газете рассказали, что у Киева пока что нет по этому поводу стратегии, однако для Украины существует два варианта.

Первый заключается в продвижении на юг через Херсон в Крым. Второй – двигаться на восток со своих позиций на север, а затем на юг, отрезая сухопутный мост РФ.

Американские чиновники считают, что первый вариант развития событий не является реалистичным. Это связано с тем, что российские бойцы укрепили оборону на восточном берегу Днепра, а у Киева нет живой силы для грамотной десантной операции.

Вместе с этим источники издания назвали второй вариант развития событий более исполнимым.

Ранее СМИ сообщали, что качество войск ВСУ с начала СВО на Украине значительно упало в связи с потерями опытных бойцов и офицеров. Из-за этого некоторые украинские чиновники перестали верить в возможность контрнаступления. Так, Киев потерял младших офицеров, которые в течение девяти лет проходили обучение в США.

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