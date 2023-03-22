Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Многоэтажный дом в Запорожье разрушен из-за работы украинских систем противовоздушной обороны, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

По его словам, в девятиэтажке, где живут мирные жители, обрушилось нескольких этажей. Он подчеркнул, что случившееся стало результатом преступных действий Киева.

"Результат преступных действий криворуких пэвэошников режима (президента Украины Владимира Зеленского. – Прим. ред.) Зеленского всегда один и тот же, что в Киеве на проспекте Лобановского, что в Виннице, что в Одессе, что в моем родном Запорожье на проспекте Ленина или на улице Якова Новицкого, а также на улице 40 лет Советской Украины в районе площади Профсоюзов", – написал Рогов.

Он добавил, что после освобождения Запорожья виновники произошедшего обязательно пойдут под трибунал за убийство мирных жителей.

До этого Рогов заявил о большом скоплении в Запорожье наемников ВСУ. По его словам, украинские солдаты использовали объекты социнфраструктуры как военные и базировались в школах, административных постройках и других зданиях.

Позже политик сообщил о развернутой Киевом информационно-психологической операции, целью которой было снижение бдительности российских военных. Помимо этого, ВСУ, по его словам, начали изучать линию обороны на запорожском направлении, тем самым готовясь к боевой разведке.



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