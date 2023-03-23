Потери ВСУ могут ограничить возможный успех их попытки наступления – СМИ

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Украина планирует начать наступление весной этого года, однако человеческие и материальные потери способны ограничить его возможный успех. Об этом сообщили американские эксперты в материале для издания Foreign Affairs.

Научный сотрудник и директор программы по трансатлантической безопасности в исследовательском институте "Центр новой американской безопасности" Андреа Кендалл-Тэйлор и профессор политологии Мичиганского Университета Эрика Франц в статье указали, что вероятным путем к завершению украинского конфликта является усиление поддержки киевского режима со стороны Запада.

Однако, по их мнению, если конфликт будет продолжать тянуться, то союзники начнут ослаблять поддержку Украины.

До этого СМИ сообщали, что украинские войска готовятся к наступлению на Луганск и Запорожье с целью отрезать России наземное сообщение с Крымом. Представитель НАТО отметил, что обещанное Западом Киеву оружие будет использовано в ходе боевых действий в мае. Для ведения боев ВСУ будут иметь в арсенале около 500 танков и бронетранспортеров.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что в этом году в ситуации на Украине произойдет "некий перелом". Он подчеркнул, что в последние месяцы военные действия проходят "очень статичным способом". По его мнению, Украина будет стремиться начать крупное наступление.

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