Президент Чехии заявил, что в конфликте на Украине в этом году произойдет перелом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Президент Чехии Петр Павел считает, что в этом году в ситуации на Украине произойдет "некий перелом", сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в последние месяцы военные действия проходят "очень статичным способом". Также чешский лидер отметил, что в 2023 году продолжатся попытки разрешить ситуацию на Украине, поэтому, по его мнению, стороны конфликта будут стремиться улучшить "переговорные позиции".

Петр Павел ожидает, что Украина будет стремиться начать крупное наступление. При этом, как он считает, для этого она должна собрать не только огромные человеческие, материальные и технические силы, но и финансовые ресурсы.

"Крупное наступление действительно требует долгой подготовки. А если это наступление не будет успешным, то подготовка следующего потребует длительного времени", – сказал Павел.

Ранее Петр Павел выразил мнение, что у украинских сил есть только одна попытка провести контрнаступление. Он считает, что армии Украины следует провести контрнаступление в течение ближайших месяцев. У ВСУ есть возможность перехватить инициативу только в текущем году, предупредил он. Позже Киеву будет сложно получить помощь западных стран, войска столкнутся с нехваткой ресурсов, а инфраструктура будет разрушена.

Президент Чехии отметил, что американские власти могут потерять интерес к спонсированию Украины в 2024 году. На фоне этого и европейские страны сократят военную помощь.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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