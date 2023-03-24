ВС РФ уничтожили РСЗО "Град" и артиллерийскую систему М777 на купянском направлении

На купянском направлении российские силы уничтожили боевую машину "Град" и артиллерийскую систему М777, а под Донецком разбили сразу шесть танков ВСУ. Общие потери в живой силе противоборствующей стороны Минобороны РФ оценило в 450 человек.

Нанесли удары и по тылам ВСУ. Так, у поселка Ласточкино в ДНР уничтожен склад боеприпасов механизированной бригады. А в Запорожской области сожжен склад горюче-смазочных материалов.

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