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Политика

ВС РФ уничтожили РСЗО "Град" и артиллерийскую систему М777 на купянском направлении

ВС РФ уничтожили РСЗО "Град" и артиллерийскую систему М777 на купянском направлении

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На купянском направлении российские силы уничтожили боевую машину "Град" и артиллерийскую систему М777, а под Донецком разбили сразу шесть танков ВСУ. Общие потери в живой силе противоборствующей стороны Минобороны РФ оценило в 450 человек.

Нанесли удары и по тылам ВСУ. Так, у поселка Ласточкино в ДНР уничтожен склад боеприпасов механизированной бригады. А в Запорожской области сожжен склад горюче-смазочных материалов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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