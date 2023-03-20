Бойцы ВДВ РФ отразили атаку украинских диверсантов на Днепре

Фото: Минобороны РФ

Командир подразделения ВДВ РФ рассказал, что российские бойцы смогли отразить атаку боевых пловцов ВСУ на Каховском водохранилище, использовав специальное оружие.

По его словам, в подобных случаях применяется особое оружие, предназначенное для ведения боя под водой.

"Используются специальные боеприпасы. Радиус поражения под водой – 200 метров. Шансов у противника нет. Это оружие использовалось при отражении атаки боевых пловцов", – передает РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что в результате российского удара была уничтожена украинская база диверсантов-подводников, на которой британские инструкторы готовили подводные беспилотники к атаке на корабли РФ.

При этом координаты украинской базы были переданы российской стороне николаевским подпольем.

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