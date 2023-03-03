ВС РФ уничтожили базу украинских диверсантов-подводников в Николаеве – СМИ

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

В результате российского удара была уничтожена украинская база диверсантов-подводников, на которой британские инструкторы готовили подводные беспилотники к атаке на корабли РФ. При этом координаты украинской базы были переданы российской стороне николаевским подпольем. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на одного из активистов подполья.

"Мы передали координаты этой тренировочной базы куда надо, и 25 февраля русские попали четко в цель", – сообщил он.

Он также добавил, что в результате удара склад с боеприпасами был полностью уничтожен, многие помещения базы были затоплены. По словам активиста подполья, подводные беспилотники готовили к операции, связанной с Приднестровьем.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России предотвратили попытку массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Крым, которая готовилась киевским режимом. В результате оперативной работы российских систем противовоздушной обороны были поражены 6 беспилотников.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что российская армия поразила украинский оперативный центр специальных операций "Запад". Ведомство уточнило, что центр находился в районе города Хмельницкий.

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