ВС РФ предотвратили попытку массированной атаки беспилотников на Крым со стороны Киева

Фото: Минобороны России

Вооруженные силы России предотвратили попытку массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Крым, которая готовилась киевским режимом. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова", – сообщил он.

В результате оперативной работы российских систем противовоздушной обороны (ПВО) были поражены 6 БПЛА. Еще 4 объекта были выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Жертв и повреждений объектов инфраструктуры выявлено не было.

До этого около деревни Губастово в городском округе Коломна упал беспилотник. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об отсутствии жертв и разрушений в результате инцидента, отметив, что изучением ситуации занимаются спецслужбы.



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