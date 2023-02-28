Два беспилотника ночью попытались атаковать нефтебазу в Туапсе – СМИ

Два взрыва прогремели ночью на нефтебазе в Туапсе, сообщила администрация города в соцсети "ВКонтакте". Впоследствии вспыхнул пожар.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в районе нефтебазы зафиксировали беспилотник, однако он никуда не попал.

При этом, по данным Life.ru, нефтебазу пытались атаковать два беспилотника, которые взорвались в ста метрах от хранилища. Источник агентства рассказал, что дроны были начинены взрывчатыми веществами. Из-за происшествия незначительные повреждения якобы получило здание бойлерной, а рядом образовались воронки глубиной около полутора метров.

Городские власти при этом уточнили, что ЧП произошло в хозяйственном строении на территории нефтебазы. В результате никто не пострадал. Нефтяные резервуары также не затронуты – разлива нефтепродуктов нет.

Возгорание локализовали на площади 200 квадратных метров, а затем полностью потушили. В ликвидации пожара приняли участие 32 человека при помощи 11 единиц техники.

Местные жители сообщали о выбитых стеклах домов. Администрация при этом подчеркнула, что повода для беспокойства нет, и попросила не распространять фейковую информацию о произошедшем, напомнив о наказании.

Ранее в управлении МЧС по Москве сообщили о пожаре на Донбасской улице. Возгорание началось на 9 этаже жилого здания и охватило площадь в 40 квадратных метров.



Пожар возник в доме на Донбасской улице в Москве

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