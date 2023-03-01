Неопознанный летающий объект заметили над Киевом

Фото: ТАСС/dpa/picture-allianceChristophe Gateau

Киевские власти заявили, что над столицей Украины был зафиксирован неопознанный летающий объект. Об этом сказано в телеграм-канале Киевской областной военной администрации.

"В небе выявили воздушный объект. В связи с этим возможна работа сил и средств ПВО. Оставайтесь в укрытиях или других безопасных местах до отбоя тревоги", – подчеркивается в заявлении.

До этого воздушная тревога была объявлена в большей части областей Украины. Она прозвучала в Киеве, а также Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

Ранее представитель командования ВСУ Юрий Игнат сообщил, что над территорией Украины появились воздушные шары. Украинские ВВС были уверены, что похожие шары запустили из России. Их заметили над Днепропетровской областью 12 февраля.

Атаки украинских беспилотников произошли в пяти российских регионах за сутки

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