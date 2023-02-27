Воздушная тревога объявлена в Киеве и большинстве областей Украины

Фото: AP/TAСС/Andrew Kravchenko

Воздушная тревога объявлена в большей части областей Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения государства.

Сигналы тревоги звучат в Киеве, а также Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях Украины.

ТАСС со ссылкой на украинские СМИ заявляет о трех взрывах в городе Хмельницком, а также о взрывах в Житомирской области и работе средств ПВО в центральной части страны. Также сообщается о взрыве на левом берегу Днепра в Киеве в районе Позняков.

26 февраля воздушную тревогу объявляли в четырех областях Украины, до этого сигналы тревоги звучали в тех же областях 23 февраля.

14 февраля представитель командования ВСУ Юрий Игнат сообщил, что над территорией Украины появились воздушные шары. В частности, 12 февраля их заметили над Днепропетровской областью. По мнению украинских военных, шары якобы были запущены с территории России.

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