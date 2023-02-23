Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Фото: ТАСС/Andrew Kravchenko/AP

Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщает РИА Новости.

Сигнал тревоги прозвучат в промежутке с 8:50 по 9:03 по московскому времени.

В среду, 15 февраля, СМИ сообщали о том, что несколько сильных взрывов прогремело в Киевской области. По некоторым данным, в небе над Киевом был замечен шар с угловыми отражателями. После этого в области объявили воздушную тревогу.

14 февраля представитель командования ВСУ Юрий Игнат заявил, что над территорией Украины появились воздушные шары. В частности, 12 февраля они были замечены над Днепропетровской областью. По мнению украинских военных, шары якобы были запущены с территории РФ.



СМИ сообщили о взрывах в ряде областей Украины

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