Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

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Воздушную тревогу объявили в нескольких украинских областях. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения государства.

Сигналы тревоги прозвучали в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской.

Предупреждения звучат в областях в промежутке с 11:31 по 11:33 по московскому времени.

До этого в этих же областях воздушная тревога была объявлена 23 февраля. Сигналы прозвучали в промежутке с 8:50 по 9:03 по московскому времени.

15 февраля в прессе сообщали о том, что несколько мощных взрывов прогремело в Киевской области. По некоторым данным, в небе над столицей Украины был зафиксирован шар с угловыми отражателями. После этого в области объявили воздушную тревогу.

СМИ сообщили о взрывах в ряде областей Украины

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