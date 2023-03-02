Авиация России сбила два украинских самолета над новыми регионами

Фото: TACC/Владимир Смирнов

Министерство обороны РФ рассказало о работе российской авиации в небе над новыми регионами России в минувшие сутки, передает RT.

"ВКС России в районе населенного пункта Михайловка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 Воздушных сил Украины", – заявили в ведомстве.

Еще один самолет был ликвидирован в Херсонской области. Сбит был украинский Су-25. Кроме того, российские военные сбили вертолет Ми-8 под Кураховкой.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные предотвратили попытку массированной атаки беспилотников на Крым.

Авиация ВКС РФ сбила украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8 в ДНР

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