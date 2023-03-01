Командир ВСУ признался, что украинские войска теряют 1–2 роты в день в Артемовске

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Командир ВСУ с позывным Мадьяр заявил, что украинские войска теряют от одной до двух рот в день в Артемовске. Видео с его обращением было опубликовано в украинских изданиях, сообщает РИА Новости.

Он добавил, что за неделю ВСУ теряют целый батальон. Военнослужащий заявил, что украинским войскам необходимо оставить город и отступать.

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский заявил, что ВСУ при необходимости могут прибегнуть к стратегическому отступлению из Артемовска. Он рассказал, что российская армия пытается взять город в кольцо. В связи с этим украинская сторона будет взвешивать все свои дальнейшие действия.

Обозреватель британской газеты Express Майкл Ноулз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский опасается потери Артемовска и признает, что город защищать все сложнее. По мнению обозревателя, победа под Артемовском станет для России символической и стратегической победой.

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