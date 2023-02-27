Российская армия поразила украинский центр спецопераций "Запад"

Фото: Минобороны РФ

В Минобороны РФ рассказали, что российская армия поразила украинский оперативный центр специальных операций "Запад".

Ведомство уточнило, что центр находился в районе города Хмельницкий.

Кроме того, вражеские войска потеряли:

самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Андреевки;

радиолокационную станцию обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6 в районе Доброполья в ДНР.

Ранее Вооруженные силы России освободили Парасковиевку в ДНР. Населенный пункт был взят под контроль силами подразделений ВДВ, ракетных и артиллерийских войск. Тогда российская армия ликвидировала 115 украинских военнослужащих.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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