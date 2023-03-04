Чешский генерал заявил, что российская тактика оказалась смертельной для ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украина потеряла какую-либо возможность вернуть потерянные территории, а ВСУ продолжают терпеть неудачи. Таким мнением поделился экс-глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью Parlamentní listy.

Он добавил, что тактика РФ смертельна для украинских войск. Так, российская сторона держит в напряжении ВСУ ежедневными обстрелами и короткими вылазками. Такими действиями Россия заставляет противника нести максимальные потери, отметил Шандор.

По его словам, западная бронетехника приходит с опозданием и не покрывает всех нужд ВСУ.

В связи с этим Шандор сделал вывод, что стратегически Киев уже проиграл. Кроме того, по его мнению, в кулуарах президенту Украины Владимиру Зеленскому ставят военные ультиматумы, так как публичные заявления западных политиков расходятся с тем, что они могут или готовы сделать.

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин сообщил, что западные танки, поставляемые на Украину, не представляют угрозы для России в отличие от обещанного Великобританией оружия дальнего радиуса действия.

Российский дипломат добавил, что вооружение, которое уже было передано Западом, используется ВСУ для обстрела гражданских объектов в Донбассе, в связи с чем Россия вынуждена отодвигать линию фронта подальше от своих границ.

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