ВС РФ уничтожили более 380 украинских военных на донецком направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия ликвидировала более 380 украинских бойцов на донецком направлении за сутки. Министерство обороны РФ сообщило об этом в своем телеграм-канале, опубликовав ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине.

"На донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 380 украинских военнослужащих", – отмечается в публикации.

Кроме того, на этом участке фронта украинские войска также потеряли танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап и две самоходные гаубицы "Гвоздика".

Ранее пулеметчик бригады береговой охраны ВС РФ рассказал о безуспешных попытках Вооруженных сил Украины высадиться на левобережье Херсонской области. Военный заявил, что диверсанты каждую неделю совершают по две-три попытки прорваться на моторных лодках на острова Большой Потемкин, Белогрудый и Круглик.

По его словам, в последний раз группа состояла из 16 человек на четырех моторных лодках. Пулеметчик рассказал, что все они хорошо экипированы и одеты в форму образца НАТО.



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