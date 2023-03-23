На Украине действует спецотряд, цели для которого определяются через спутник ЦРУ – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Kirsty Wigglesworth

На Украине действует отряд, специализирующийся на сбрасывании бомб и корректировке артиллерийского огня, цели для которого определяются через спутник ЦРУ. Об этом пишет британская газета The Times.

"Формально это подразделение – полицейский спецотряд. Он тесно сотрудничает с Главным управлением разведки Минобороны Украины", – отмечается в сообщении.

По словам командира спецотряда, группа самостоятельно выбирает задачи, а цели появляются в планшете с приложением. Оно синхронизировано со спутником ЦРУ, причем цели может размещать как украинский спутник, так и спутник ЦРУ.

Замдиректора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев отмечал, что Соединенные Штаты предоставляют Киеву разведданные. Он добавил, что эти действия ведут к милитаризации космического пространства.

Ранее газета Politico писала, что американские чиновники сосредоточены на подготовке Украины к масштабному весеннему наступлению, которое, как они ожидают, начнется к маю.

По словам неназванного чиновника США, пакеты американской помощи, которые Штаты передали 4–5 месяцев назад, необходимы для контрнаступления украинских бойцов. В газете рассказали, что у Киева пока что нет по этому поводу стратегии, однако для Украины существует два варианта.

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