Герой России объяснил, как украинские беспилотники могли долететь до Кремля

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Украинские беспилотники, которые пытались атаковать Кремль, шли на максимально низкой высоте. Этим мнением поделился Герой России генерал-майор Сергей Липовой, сообщает News.ru.

"Скорее всего, (БПЛА запустили. – Прим. ред.) где-то в Подмосковье. Дроны можно сделать из примитивного куска фанеры и пары электродвигателей и блока управления на коленке, а оператор может сидеть на каком-то высотном месте", – заявил Липовой.

Он считает, что БПЛА могли идти на самой низкой высоте. Возможно, беспилотники прикрывались московскими высотками. Именно это позволило им долететь до черты столицы.

Липовой сказал, что после этого инцидента в Москве установят дополнительные средства ПВО, радиоэлектронной борьбы, наблюдения за воздушным пространством и уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщили, что Украина ночью пыталась атаковать Кремль. Российские военные вывели из строя два беспилотника. Вследствие падения БПЛА и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет.

В Кремле назвали действия Киева спланированным терактом и покушением на российского лидера накануне Дня Победы. Уточнялось, что Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.



В Кремле назвали покушением на Путина атаку украинского беспилотника