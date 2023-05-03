В Госдуме заявили о необходимости оперативно разработать и принять законы о БПЛА

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Необходимо оперативно разработать и принять законы о беспилотных летательных аппаратах в связи попыткой киевского режима атаковать Кремль, заявил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Соответствующая публикация появилась в его официальном телеграм-канале.

Парламентарий обратил внимание, что беспилотники и средства противодействия им никак не урегулированы в рамках российской законодательной системы. По его словам, только недавно была завершена работа над проектом закона о беспилотном транспорте.

"Очевидно, что необходимо экстренно разработать и принять комплекс законов, жестко регламентирующий все сферы этого важнейшего вопроса, который напрямую касается вопросов безопасности", – говорится в публикации.

Депутат сделал акцент на том, что Россия должна не только политически отреагировать на ночное происшествие с вражескими беспилотниками, но и принять ряд оперативных законодательных решений.

Ранее стало известно, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю. Российские военные вывели из строя два БПЛА. Вследствие падения беспилотников и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет, рассказали в пресс-службе президента.

В Кремле назвали действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на российского лидера накануне Дня Победы. Уточнялось, что Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.

3 мая Сергей Собянин запретил запускать в Москве беспилотные летательные аппараты. Исключением стали БПЛА, используемые по решениям органов государственной власти.



В Кремле назвали покушением на Путина атаку украинского беспилотника