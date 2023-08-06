Советские самолеты были модернизированы на Украине для использования ракет Storm Shadow

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Советские боевые самолеты, находящиеся на Украине, были модернизированы для дальнейшего использования западного вооружения, в том числе ракет Storm Shadow и AGM HARM, заявил командующий воздушными силами украинских войск Николай Олещук.

Отмечается, что в день воздушных сил ВСУ президенту Украины Владимиру Зеленскому представили доклад о работе и возможностях комплексов Patriot и IRIS-T, он также осмотрел несколько самолетов, среди которых были Су-25, Су-24М, Су-27 и МиГ-29.

"Самолеты были модернизированы для использования вооружения, которое предоставляют партнеры, в частности ракет класса воздух – поверхность ZUNI, ракет Storm Shadow, противорадиолокационных ракет AGM HARM", – указано в сообщении на сайте офиса Зеленского.

Ранее сообщалось, что Киев в рамках контрнаступления потерял пятую часть снаряжения, поставленного НАТО. Как отмечали источники, потери украинской стороны в ходе наступления были тяжелыми и ранними.

В конце июля Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Киеву на сумму около 400 миллионов долларов. Пентагон передаст Киеву снаряды для ЗРК Patriot и NASAMS, а также РСЗО HIMARS. Также Украина получит переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и артиллерийские боеприпасы различного калибра.



США готовит новый пакет военной помощи Украине – СМИ