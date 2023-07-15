ВСУ лишились до 20% вооружений за первые две недели контрнаступления – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины за первые две недели контрнаступления лишились до 20% задействованных в боях вооружений. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что часть вооружений была уничтожена полностью, другая – только повреждена. Речь идет в том числе и о тяжелой технике, такой как танки и бронетранспортеры.

Как отмечают источники издания из числа европейских и американских чиновников, в последующие недели потери сократились до 10%. Они связывают это с замедлением наступательных действий ВСУ.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери украинской армии с начала контрнаступления. Так, по его словам, с 4 июня ВС РФ ликвидировали свыше 26 тысяч солдат ВСУ, а также больше трех тысяч единиц военной техники противника.



ВС РФ уничтожили почти все танки Leopard, поставленные ВСУ Польшей и Португалией – Шойгу