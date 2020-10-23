Гинцбург считает детей более опасными переносчиками COVID-19, чем взрослых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что из-за того, что большинство детей болеет коронавирусом бессимптомно, они являются более опасными переносчиками COVID-19, сообщает Агентство "Москва".
"У заболевших взрослых появляется хотя бы кашель или насморк, а у детей это чаще всего проходит в легкой форме или вовсе не проявляется. И взрослые с ними общаются как с совершенно здоровыми детьми", – пояснил он.
Гинцбург также считает оправданной мерой перевод детей на дистанционное обучение. По его словам, это предотвратит передачу вируса от них более старшим родственникам.
"У школьников сильный иммунитет, но в организованных коллективах они могут перенять этот вирус и принести его домой более старшим", – добавил эксперт.
Ранее Александр Гинцбург сообщил, что коронавирусная инфекция может распространяться среди домашних и сельскохозяйственных животных, став природно-очаговой. Он добавил, что такого развития событий стоит опасаться, так как "в борьбе с природно-очаговыми инфекциями человечество не побеждало".
Стало известно, какие меры принимают в странах, чтобы сдержать распространение COVID-19
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