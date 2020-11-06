Москвичам рекомендовали не передвигаться по городу без необходимости

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рекомендовал москвичам не передвигаться по городу без серьезной необходимости из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, сообщает РИА Новости.

"Хочу отметить, что работники, переведенные на удаленку, должны работать дома и без лишней необходимости не передвигаться по городу как на общественном, так и на личном транспорте", – отметил он.

За последние сутки в Москве зафиксировали 6 253 случая коронавирусной инфекции. За это же время из-за COVID-19 госпитализировали 1 415 человек. Сообщалось, что 359 пациентов находятся на ИВЛ.

Власти столицы не могут назвать ситуацию с коронавирусом стабильной. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, сегодня впервые с середины мая в Москве была преодолена отметка в шесть тысяч новых случаев COVID-19. Она подчеркнула, что сложившийся тренд в ситуации с коронавирусом в столице вызывает тревогу у властей.