Москвичам рекомендовали не передвигаться по городу без необходимости

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рекомендовал москвичам не передвигаться по городу без серьезной необходимости из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, сообщает РИА Новости.
"Хочу отметить, что работники, переведенные на удаленку, должны работать дома и без лишней необходимости не передвигаться по городу как на общественном, так и на личном транспорте", – отметил он.
За последние сутки в Москве зафиксировали 6 253 случая коронавирусной инфекции. За это же время из-за COVID-19 госпитализировали 1 415 человек. Сообщалось, что 359 пациентов находятся на ИВЛ.
Власти столицы не могут назвать ситуацию с коронавирусом стабильной. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, сегодня впервые с середины мая в Москве была преодолена отметка в шесть тысяч новых случаев COVID-19. Она подчеркнула, что сложившийся тренд в ситуации с коронавирусом в столице вызывает тревогу у властей.
В Москве занято около 70% коек для пациентов с коронавирусом
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