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Москва 24

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Общество

17:06

Москвичам рекомендовали не передвигаться по городу без необходимости

общество город

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рекомендовал москвичам не передвигаться по городу без серьезной необходимости из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, сообщает РИА Новости.

"Хочу отметить, что работники, переведенные на удаленку, должны работать дома и без лишней необходимости не передвигаться по городу как на общественном, так и на личном транспорте", – отметил он.

За последние сутки в Москве зафиксировали 6 253 случая коронавирусной инфекции. За это же время из-за COVID-19 госпитализировали 1 415 человек. Сообщалось, что 359 пациентов находятся на ИВЛ.

Власти столицы не могут назвать ситуацию с коронавирусом стабильной. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, сегодня впервые с середины мая в Москве была преодолена отметка в шесть тысяч новых случаев COVID-19. Она подчеркнула, что сложившийся тренд в ситуации с коронавирусом в столице вызывает тревогу у властей.

В Москве занято около 70% коек для пациентов с коронавирусом

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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