В Минтруде заявили о сокращении числа женщин репродуктивного возраста

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Директор департамента демографической и семейной политики Минтруда Андрей Галкин рассказал о ежегодном сокращении числа женщин репродуктивного возраста в РФ. Об этом сообщает ТАСС.
"Сокращается численность женщин активных репродуктивных возрастов, на долю которых приходится значительное число рождений. Это определяет объективное сокращение абсолютных рождений", – заявил специалист.
По словам Галкина, в России также сохраняется тенденция откладывания рождения детей на более поздний возраст. Он отметил, что за последние 10 лет этот показатель приближается к 30 годам. При этом средний возраст матери первенца – 26 лет.
Представитель Минтруда также указал на то, что с 2015 года рождаемость в России снижается, несмотря на эффективную демографическую политику 2007–2015 годов.
В Росстате ранее подсчитали, что суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году составил 1,504 ребенка на одну женщину. До 2030 года этот показатель должен вырасти до 1,7 согласно национальному проекту "Демография".
Ранее сообщалось, что женщин предложили отпускать на пенсию после рождения третьего ребенка. Автор инициативы, координатор общественного движения "За жизнь!" Сергей Чесноков заявил, что эта мера поддержки поможет женщинам и позволит бороться с критическими проблемами демографии.
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