Путин поручил кабмину подготовить параметры поддержки регионов

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Владимир Путин поручил правительству в двухнедельный срок проработать параметры дополнительной финансовой поддержки российских регионов в 2021 году, чтобы учесть данную тему в послании Федеральному собранию.
"Хочу напомнить, что сейчас идет активная работа над посланием Федеральному собранию, и в этой связи прошу, уважаемые коллеги, в двухнедельный срок определить параметры дополнительной финансовой поддержки субъектов в текущем году так, чтобы я мог учесть это и в послании Федеральному собранию", – заявил президент на совещании с правительством.
Кроме того, Путин попросил участников мероприятия разработать предложения по запуску программ развития региональной инфраструктуры и реструктуризации коммерческой задолженности регионов.
Ранее Путин заявил, что, несмотря на закрепление тенденции к восстановлению экономики России, доходная база ряда регионов остается нестабильной. Он также отметил, что тема финансов регионов РФ постоянно держится в поле зрения властей. За последнее время был реализован ряд мер поддержки регионов и была оказана необходимая помощь.
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