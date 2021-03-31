Путин назвал дикий капитализм неприемлемым

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин критически высказался о диком капитализме и бизнесменах, гонящихся за прибылью. Об этом сообщает ТАСС.
"Да, конечно, цель бизнеса, на первый взгляд, – это извлечение прибыли, но нормальный, современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой голый, дикий капитализм без заботы о людях, работниках неприемлем абсолютно", – заявил Путин.
Он отметил, что само явление такого капитализма ведет к разрушению не только бизнеса, но и всего государства. Кроме того, по мнению российского лидера, такие действия сравнимы с "выстрелом себе в голову или в ногу".
Ранее Путин призвал обеспечить защиту трудовых прав россиян, работающих на удаленке. Он уточнил, что механизмы дистанционной и удаленной занятости позволяют гражданам получать достойный доход независимо от возраста, места жительства и ограничений по здоровью, поэтому их надо использовать для создания новых рабочих мест.
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