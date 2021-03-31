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Владимир Путин оценил возможность национализации для сохранения занятости. По его словам, данный инструмент допустим, в том числе в случае неисполнения гособоронзаказа.

"Такой инструмент возможно использовать, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями", – отметил глава государства на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы.

Президент добавил, что, кроме эффективности работы со стороны менеджмента, ситуация в целом понятна. По его словам, государственные деньги выделяются исправно, но бывают сбои.

Ранее Китай прокомментировал указ о национализации "Мотор Сич" на Украине. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Киев должен соблюдать права и интересы китайских компаний и инвесторов.