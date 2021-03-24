Зеленский национализировал "Мотор Сич"

15:35
Фото: ТАСС/Zuma
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о защите авиадвигателестроения. Об этом говорится в опубликованном на сайте украинского лидера документе.
"Ввести в действие решение СНБО Украины от 11 марта 2021 года "О состоянии выполнения решения СНБО от 1 марта 2018 года "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей", – говорится в документе.
При этом в заявлении не уточняется, о каких решениях идет речь, также не называются предприятия, которых касается указ.
Однако 11 марта на заседании СНБО было решено вернуть в госсобственность "Мотор Сич".
15 марта стало известно, что правительство Китая потребовало от Украины не политизировать взаимодействие китайских компаний с Крымом. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он выразил надежду, что все заинтересованные стороны урегулируют соответствующие вопросы путем диалога и переговоров.
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович счел визит китайской делегации в Крым ответом на действия Украины по национализации завода "Мотор Сич". По словам парламентария, в ходе визита китайские предприниматели наладили контакт с местными предприятиями, а также наметили план действий в области туризма и курортного бизнеса.
"Мотор Сич" занимается разработкой, производством и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей и промышленных газотурбинных установок. В 2016 году инвесторы из КНР приобрели 56% акций компании, а в 2019 году были поданы документы о сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины.
Осенью 2019 года, после ознакомления с работой всех ключевых оборонных предприятий страны специалистами Института оборонного анализа США на принадлежащие китайским инвесторам акции Служба безопасности Украины наложила арест.
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