Китай прокомментировал указ о национализации "Мотор Сич" на Украине

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Киев должен соблюдать права и интересы китайских компаний и инвесторов, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о национализации завода "Мотор Сич".

"Мы видели соответствующее заявление. Мы призываем украинскую сторону защищать законные права и интересы китайских компаний и инвесторов и надлежащим образом разрешить соответствующие вопросы", – цитирует представителя МИД КНР ТАСС.

"Мотор Сич" занимается разработкой, производством и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей и промышленных газотурбинных установок. В 2016 году инвесторы из КНР приобрели 56% акций компании, а в 2019 году были поданы документы о сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины.

Ранее МИД КНР потребовал от Украины не политизировать взаимодействие китайских компаний с Крымом, так как сотрудничество происходит в соответствии с рыночными принципами.