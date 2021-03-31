Путин заявил о закреплении тенденций к восстановлению экономики России

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Владимир Путин заявил, что хоть тенденции к восстановлению экономики России закрепляются, доходная база ряда регионов остается нестабильной.
"Тенденции к восстановлению российской экономики еще только закрепляются. Мы с вами это хорошо знаем. Не везде, не во всех субъектах мы видим уверенный рост деловой активности, поэтому и доходная база регионов пока во многом нестабильна", – рассказал российский лидер в ходе совещания с членами правительства.
Он также отметил, что тема финансов регионов РФ постоянно держится в поле зрения властей. За последнее время был реализован ряд мер поддержки регионов и была оказана необходимая помощь.
"Напомню, что в прошлом году мы выделили 280 миллиардов рублей прямых дотаций и еще 223 миллиарда рублей специальных бюджетных кредитов", – заключил президент.
Ранее Путин назвал дикий капитализм неприемлемым. Он отметил, что само явление такого капитализма ведет к разрушению не только бизнеса, но и всего государства.
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