Путин заявил о закреплении тенденций к восстановлению экономики России

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Владимир Путин заявил, что хоть тенденции к восстановлению экономики России закрепляются, доходная база ряда регионов остается нестабильной.

"Тенденции к восстановлению российской экономики еще только закрепляются. Мы с вами это хорошо знаем. Не везде, не во всех субъектах мы видим уверенный рост деловой активности, поэтому и доходная база регионов пока во многом нестабильна", – рассказал российский лидер в ходе совещания с членами правительства.

Он также отметил, что тема финансов регионов РФ постоянно держится в поле зрения властей. За последнее время был реализован ряд мер поддержки регионов и была оказана необходимая помощь.

"Напомню, что в прошлом году мы выделили 280 миллиардов рублей прямых дотаций и еще 223 миллиарда рублей специальных бюджетных кредитов", – заключил президент.

Ранее Путин назвал дикий капитализм неприемлемым. Он отметил, что само явление такого капитализма ведет к разрушению не только бизнеса, но и всего государства.