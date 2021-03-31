Собянин утвердил порядок предоставления субсидий операторам проката электросамокатов

20:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве утвержден порядок предоставления субсидий операторам проката электросамокатов. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, документ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Утвердить порядок предоставления субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по прокату электрических самокатов физическим лицам в городе Москве, в целях возмещения части затрат на приобретение новых электрических самокатов", – указано в документе.
Условиям о возмещении затрат соответствуют самокаты, изготовленные не ранее 1 января 2020 года и приобретенные в том же году. Кроме того, их максимальная скорость не должна превышать 25 километров в час.
Для получения субсидии операторы проката обязаны зарегистрироваться в качестве юрлица или индивидуального предпринимателя в Москве. У них также не должно быть задолженности по договорам о приобретении самокатов. Помимо этого, необходимо наличие контактного центра для поддержки тех, кто пользуется услугой.
В марте стало известно, что Сбербанк и компания "КОНТРОЛ лизинг" закупят к летнему сезону 17,5 тысячи городских электросамокатов. Общая стоимость заказа составит 400 миллионов рублей.
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