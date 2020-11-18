В России предложили ограничить скорость электросамокатов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Скорость электросамокатов и гироскутеров в России предложили ограничить 20 километрами в час. При этом владельцев таких транспортных средств ждут штрафы за нарушение правил дорожного движения.
Об этом сообщил РИА Новости замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко.
Как пояснил замначальника Гоставтоинспекции МВД Николай Шеюхин, скоростные ограничения будут вводить, исходя из ширины тротуара и других факторов.
Также предполагается введение новых дорожных знаков, регулирующих движение таких транспортных средств. Кроме того, пешеходы на тротуарах получат приоритет над владельцами электросамокатов.
По словам Луговенко, если лицо, использующее средство индивидуальной мобильности (СИМ), мешает пешеходному потоку, то оно "должно спешиться и превратиться в пешехода".
Он добавил, что проект изменений в правила дорожных движений (ПДД) для пользователей электросамокатов предусматривает штрафы от 500 до 1,5 тысячи рублей по статьям 12.29 и 12.30 КоАП РФ.
Минтранс ранее подготовил новый проект поправок к ПДД. По нему, в частности, ребенок до семи лет сможет кататься на СИМ только с родителями на тротуарах и пешеходных дорожках.
Велополосами и тротуарами можно будет пользоваться после достижения 14 лет. Кроме того, на средствах индивидуальной мобильности запретят ездить в состоянии алкогольного опьянения.
Внесение изменений в ПДД
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