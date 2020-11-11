В России подготовили проект новых требований к безопасности пешеходов

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Специалисты РосдорНИИ по заказу Минтранса РФ подготовили проект нового стандарта с требованиями к безопасности движения пешеходов, в который войдет термин "шиканы", используемый в "Формуле-1" для обозначения связки поворотов на прямой трассе. Об этом сообщает "Коммерсант".

В материале говорится, что новый проект поправок к требованиям к безопасности движения пешеходов разработан в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

В документе есть предложение создать на дорогах связки из поворотов с островками безопасности, на которых водители будут вынуждены снижать скорость. А нерегулируемые пешеходные переходы появятся на дорогах с четырьмя полосами, где поток не превышает 12 тысяч автомобилей в сутки. Скорость на такой дороге не должна превышать 60 километров в час.

Кроме того, появилось понятие "Z-образные переходы". Планируется, что они пройдут через островок безопасности и ограждения. В настоящее время нечто похожее встречается на железных дорогах.

На дорогах с нерегулируемыми пешеходными переходами предлагают ограничить скорость автомобилей для жилых зон – 20 километров в час, на двухполосных дорогах – 30 километров в час и на четырехполосных дорогах в жилых районах – 40 километров в час.

Ранее в МЧС назвали самые опасные участки на дороге в зимнее время года. Водителям рекомендуют быть особенно внимательными на перекрестках и у остановок. По словам специалистов, для предотвращения риска аварийной ситуации водителю следует снижать скорость при приближении к опасному участку.

Также стоит увеличить дистанцию и боковой интервал между машинами. Все маневры необходимо выполнять плавно, отметили спасатели. Пешеходам в осенне-зимний период стоит переходить дорогу исключительно по пешеходным переходам. Также не лишним будет подобрать нескользящую обувь.