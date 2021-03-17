В Москве закупят 17,5 тыс городских электросамокатов к летнему сезону

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сбербанк и компания "КОНТРОЛ лизинг" закупят к летнему сезону 17,5 тысячи городских электросамокатов на сумму 400 миллионов рублей для развития современной транспортной инфраструктуры Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка.
"Быстрый и экологичный вид транспорта будет доступен москвичам и жителям крупных городов России по модели кикшеринга (поминутная аренда) в приложениях "Ситимобил" и Urent", – говорится в сообщении.
Концепция MaaS предусматривает составление оптимального маршрута передвижения из одной точки города в другую с помощью различных видов транспорта, включая метро, городской общественный транспорт, такси, каршеринг, прокатные велосипеды и самокаты. Отмечается, что электросамокат является очень эффективным видом транспорта, который позволяет быстро добраться от станции метро или автобусной остановки до точки назначения.
"Сбербанк и компании нашей экосистемы предлагают жителям и гостям столицы современные цифровые сервисы в самых разных сферах деятельности – от доставки продуктов до отправки посылок, от онлайн-кинотеатра до телемедицины. Для быстрого и комфортного передвижения по городу мы создали единую мобильную платформу, с помощью которой можно эффективно спланировать и организовать поездку на разных видах городского транспорта с учетом ее продолжительности и стоимости", – пояснил вице-президент Сбербанка Вячеслав Цыбульников.
Ранее сообщалось, что в этом году в Москве появятся 1,3 тысячи новых велопарковок. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркивал, что новые велопарковки организуют в том числе у центров "Мои документы", библиотек и бизнес-центров.
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