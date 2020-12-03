Дорожные правила для электросамокатов могут подготовить к началу весны

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Замначальника ГУОБДД Владимир Кузин заявил, что законодательные принципы использования электросамокатов, сегвеев и моноколес могут появиться в России уже к началу весны, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет о том, каким образом разрешить движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) на дорогах общего пользования, и кто будет это контролировать.

По словам Кузина, ГИБДД не может отступать от общего тренда на развитие этого вида транспорта, но нужно его регулировать.

Скорость СИМ в России предлагается ограничить 20 километрами в час, за нарушение ПДД владельцев будут штрафовать по действующим статьям КоАП РФ.

В проекте также предполагается ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение СИМ. Изменения в ПДД установят приоритет пешеходов на тротуарах.