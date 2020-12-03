Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

13:40

Дорожные правила для электросамокатов могут подготовить к началу весны

транспорт

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Замначальника ГУОБДД Владимир Кузин заявил, что законодательные принципы использования электросамокатов, сегвеев и моноколес могут появиться в России уже к началу весны, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет о том, каким образом разрешить движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) на дорогах общего пользования, и кто будет это контролировать.

По словам Кузина, ГИБДД не может отступать от общего тренда на развитие этого вида транспорта, но нужно его регулировать.

Скорость СИМ в России предлагается ограничить 20 километрами в час, за нарушение ПДД владельцев будут штрафовать по действующим статьям КоАП РФ.

В проекте также предполагается ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение СИМ. Изменения в ПДД установят приоритет пешеходов на тротуарах.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать